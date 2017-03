Problemen De Koornbeurs verdelen fracties Franekeradeel

Politieke partijen in Franekeradeel reageren verschillend op de financiële problemen van theater De Koornbeurs in Franeker. Dat verwacht ook dit seizoen weer met verlies te draaien.

Volgens de FNP moet de gemeente de subsidie van 350.000 euro structureel worden verhoogd, zodat de problemen voor eens en altijd voorbij zijn. Want nu is het theater telkens weer negatief in het nieuws.