ProRail praatte over opheffen spoorovergang in Harlingen

Spoorbeheerder ProRail wilde de spoorwegovergang bij Harlingen opheffen, waar maandag twee mensen omkwamen. ProRail was hierover in gesprek met de eigenaar van de grond waar de overgang zonder bewaking ligt. Die gesprekken waren constructief. Het plan was om een parallelweg aan te leggen, zodat de boer zijn boerderij kan bereiken. ProRail besloot hiertoe, nadat er in februari ook al een ongeluk was geweest op deze overgang. Toen raakte niemand gewond.