Instanties bijeen over woningbrand in Sweelinckstraat

Politie, GGZ, gemeente, het wijkteam en woningcorporatie Elkien hebben maandag overleg gehad over de brand in de Sweelinckstraat in Leeuwarden. Bij de brand raakte de bewoner gewond en moesten zeven omliggende huizen worden ontruimd in verband met rook en waterschade. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar bij Elkien zijn eerder meldingen binnengekomen over overlast door de bewoner. Deze meldingen zijn doorgegeven aan het wijkteam en daarover is overleg met hem geweest. Omwonenden zeggen dat de man verward was.