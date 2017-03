De Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt maandagmiddag bij de spoorwegovergang in Harlingen waar eerder vandaag twee doden vielen bij een botsing van een auto en een trein. "Onze medewerkers doen er een verkennend onderzoek om te beoordelen of er aanleiding is voor uitgebreider onderzoek naar het ongeval'', volgens een woordvoerder van de raad.