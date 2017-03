Inval bij Harlinger schelpenbedrijf vanwege fraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport van Rijkswaterstaat hebben maandag een inval gedaan bij twee locaties van een schelpenbedrijf in Harlingen. De eigenaar van het bedrijf wordt verdacht van fraude. De man zou schelpen hebben gewonnen in de Waddenzee, zonder dat hij daarvoor een vergunning had. De man gaf aan dat hij de schelpen uit de Noordzee had gehaald en dat hij een vergunning had. Hij zou er honderdduizenden euro's mee hebben verdiend. De fraude was van 2011 tot en met mei 2013. De administratie van het bedrijf is in beslag genomen.