Personeelstekort dreigt in gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg dreigt een tekort aan personeel. Met name voor de complexe zorg is het steeds moeilijker om geschikte medewerkers te vinden. Werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, waar ook Talant bij betrokken is, komt daarom met een campagne om meer mensen te interesseren voor dit werk. Volgens directeur Bothilde Buma van Talant lukt het nog wel om de roosters rond te krijgen, "maar het wordt wel krap".