'Nieuwe Competitie' NFF open voor inzendingen

Met de 'Nieuwe Competitie' biedt het Noordelijk Fil Festival een podium aan nieuw talent. De inzendingen mogen korte speelfilms of documentaires zijn, maar ook kunst, animaties en muziekvideo's. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de provincie Fryslân.

Vorig jaar was de winnaar van de Nieuwe Competitie Froukje van Wengerden en Julia Schellekens, met haar korte documentaire 'Ik was pas 14'. Deze film is geselecteerd voor verschillende filmfestivals en zal binnenkort te zien zijn op een internationaal documentairefestival in Canada.