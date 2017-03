De mist zorgde maandagmorgen voor een kleine vertraging voor de F16's die meedoen aan Frisian Flag. Door het mistige weer moesten de vliegtuigen langer wachten dan normaal voordat ze konden vertrekken van de vliegbasis in Leeuwarden.

Op de vliegbasis is de komende twee weken de grote internationale oefening Frisian Flag. Twee keer per dag gaan zo'n 50 straaljagers de lucht in om te oefenen boven de Noordzee.