Ger Jaarsma (49) is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van ROC Friese Poort. Hij volgt Doeke Fokkema op. De Leeuwarder is sinds een jaar voorzitter van makelaarsvereniging NVM. Daarvoor werkte hij jarenlang as directeur van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en Kredietbank Nederland.