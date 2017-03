Twee doden bij botsing tussen trein en auto in Harlingen

Bij een botsing tussen een trein en een auto in Harlingen zijn twee personen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de overgang over de Oude Trekweg in Harlingen. De auto werd geschept door een trein en is zeker 250 meter meegesleept. De slachtoffers zitten nog in de auto.

In de auto zitten een volwassene en een kind. De twee horen bij een groep van een basisschool uit Harlingen die bij een lammetjeskijkdag waren.