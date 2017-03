Politie pakt fietsendieven in Buitenpost

De politie in Buitenpost heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen uit Oosterwolde en Grootegast aangehouden voor het stelen en helen van fietsen. Agenten zagen het duo bij het treinstation, waar ze net twee fietsen in een busje aan het laden waren. De mannen konden niet uitleggen wat de fietsen, die nog op slot stonden, in het busje deden.

Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en zitten vast voor verder onderzoek. De politie roept de eigenaars van de gestolen fietsen op zich te melden.