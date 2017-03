Wedstrijd 'wintersuppe' in Leeuwarden

Joep van Braker en Tineke Merkus hebben zondagmiddag de race van het ‘wintersuppen’ in Leeuwarden gewonnen. In de stad was een heel parcours afgezet met de start bij het stadsstrand. Daarvandaan ging de tocht door het centrum. De dertig deelnemers streden in twee categorieën: hardboard en inflatable board, oftewel opblaas-board. Frank Hettinga en Aukje Postma wonnen in die laatste categorie. De winterwedstrijd ‘staand peddelen op een surfplank’ (Stand Up Paddling) werd georganiseerd door de Supskool Leeuwarden.