Sneek Wit Zwart langs RKHVV, verlies voor VV Heerenveen

Hoofdklasser Sneek Wit Zwart heeft zondag met 1-0 de uitwedstrijd tegen RKHVV Huissen gewonnen. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Wieger Zwart, in de tweede helft. Diezelfde Zwart had in de eerste helft ook een grote kans. Hij ging alleen op de keeper van RKHVV af, maar die wist de bal tegen te houden. De Snekers staan nu op de zesde plaats op de ranglijst.