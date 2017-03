Elfstedenhal: veel meer bezoekers dan verwacht

De Elfstedenhal in Leeuwarden heeft een erg goed jaar achter de rug. In het eerste jaar kwamen er ruim 200.000 schaatsers naar Leeuwarden. Dat is zo’n 50.000 meer dan werd verwacht. Dat zegt directeur Johan van der Kooi. De extra toestroom van bezoekers zorgde voor hogere inkomsten en ook voor hogere kosten. Het jaar is met een gunstig saldo afgesloten.

Volgens Van der Kooi vormt de hal in Leeuwarden een prachtige aanvulling op Thialf. Leeuwarden richt zich op de breedtesport en Heerenveen op de topsporters en de grote wedstrijden.