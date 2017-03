Team-Mulier in Ghana, voetballertjes in Friese shirts

Kinderen in het Afrikaanse land Ghana spelen in Friese voetbalshirts. Het gaat om shirts van SV Mulier in Witmarsum. Het begon allemaal toen Ivo Haitsma aan SV Mulier vroeg of ze ook shirts over hadden. Zijn moeder zou op bezoek gaan bij een familie die een beachresort runt bij de kustplaats Elmina. Dat bedrijf helpt ook mensen in de omgeving die het niet breed hebben.