"Veehouderij moet niet verder groeien vanwege fijnstof"

Ook Lenstra en zijn vrouw hebben last van hun longen door de kippenboeren in de omgeving van hun huis. Tot nu toe wordt door gemeentebesturen die over de vergunningen voor uitbreiding gaan, niet genoeg rekening gehuden met de negatieve effecten van deze bedrijven, zegt Lenstra.

Lenstra is niet de enige die zich druk maakt over het fijnstofprobleem. Ook landelijk is er de laatste maanden steeds meer aandacht voor.