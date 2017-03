Petitie voor behoud Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum

Dat is te weinig om Museum Heerenveen in stand te kunnen houden, zegt het bestuur. Dat betekent dat ook het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum met sluiting wordt bedreigd en de collectie uit Fryslân verdwijnt.

Steun uit het hele land

De petitie om dit te voorkomen is al bijna 500 keer getekend. De steun komt uit het hele land, van historici en hoogleraren tot gemeenteraadseden en kunstenaars. De gemeenteraad van Heerenveen spreekt zich op 10 april uit over de bezuiniging.

Volgens secretaris Bert Altena van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds is het museum in Heerenveen bij uitstek op zijn plaats, onder andere omdat van daar uit Domela Nieuwenhuis als eerste socialist in de Tweede Kamer kwam. Zonder het museum is het verhaal van de geschiedenis van Heerenveen niet compleet, zegt Altena.