Brand in Leeuwarden; een gewonde, acht huizen ontruimd

Bij een grote uitslaande brand in Leeuwarden is zaterdagnacht een persoon gewond geraakt. Rond een uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor de brand in een woonhuis aan de Sweelinckstraat. Al gauw werd opgeschaald naar grote brand en moesten zeven aangrenzende woningen worden ontruimd in verband met rook en waterschade.

De brandweer had het vuur rond twee uur onder controle. De bewoner van het huis waar de brand ontstond is vanwege het inademen van rook met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn huis is onbewoonbaar verklaard.