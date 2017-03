De volleybalvrouwen van VC Sneek hebben zaterdagavond de wedstrijd in de kampioenspoule verloren van koploper Sliedrecht. In de eerste set had Sneek niet veel kans en won Sliedrecht, maar de Snekers kwamen sterk terug en wonnen de tweede en derde set. Sneek hield dus een punt over ten opzichte van de koploper in de kampioenspoule. Daarna ging het minder met de Sneker vrouwen. Ze verloren de vierde en vijfde set.