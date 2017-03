Postduivenvereniging in Harkema heeft nieuw clubgebouw

De Adelaar bestaat sinds 1932. De afgelopen vijf jaren was de vereniging gevestigd in het vroegere gymnastieklokaal in Nijkamp. In de jaren daarvoor zaten ze in een gebouw dat weg moest om ruimte te maken voor het Centrumplan Harkema. Er kwamen appartementen en een nieuwe supermarkt en daarom moest De Adelaar een andere locatie zoeken.