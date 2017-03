Een bewoner van de Houtlaan in Drachten mist zijn auto na een inbraak in zijn woning. De dief of dieven forceerden een raam kapot om in het huis te komen. De autosleutels zijn verdwenen en de auto zelf ook. Het gaat om een zwarte Renault Megane, met kenteken 29-LJ-HL. De bewoner mist ook een fiets en veel gereedschap.

De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen donderdagavond half negen en vrijdagnacht twaalf uur.