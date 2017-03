Geparkeerde auto uitgebrand in Kootstertille

In Kootstertille is zaterdag aan het begin van de avond een auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd aan de Oastkern. De brandweer was er snel bij en had het vuur vrij snel onder controle. De auto kan na de brand als verloren worden beschouwd. Een berger zal het vehikel wegslepen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.