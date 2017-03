ONS wint thuis met 5-1 van Rijnvogels uit Katwijk

Ook na de rust ging ONS voor de aanval. Dat leverde in de 65ste minuut een doelpunt op. Yume Ramos schoot een diepe bal van Gustavo van der Veen in de korte hoek en daarmee werd het 2-0. En ONS ging door. In de 71ste minuut werd het 3-0. Yume Ramos gaf een prachtige voorzet op Renco van Eeken die de bal inschoot.

De Snekers waren toen pas goed los. In de 77ste minuut maakte Yume Ramos de 4-0. In de 81ste minuut kreeg Yume Ramos een publiekswissel en kwam Patrick Amels het veld in. De invaller wist in de 85ste minuut zelf nog de 5-0 te maken. In de 88ste minuut wist Rijnvogels dan toch nog de eer te redden. Eindstand: 5-1.