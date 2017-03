Bestuurder meldt zich bij politie na aanrijding militair

Het 33-jarige slachtoffer werd vrijdagavond van achteren aangereden op de Workumerdijk in Makkum. Hij raakte zwaargewond en ligt in coma in het ziekenhuis in Groningen. De militair was vanwege de internationale oefening Frisian Flag op de vliegbasis Leeuwarden, in Makkum. Hij was met een collega op stap geweest.