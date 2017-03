In Joure is zaterdagochtend een bestuurder gewondgeraakt, nadat de man tegen een boom was gebotst. Het ongeluk was op de kruising van Het Helmhout en de Haskerveldweg. De bestuurder werd waarschijnlijk niet goed een reed rechtdoor. In de berm botste hij tegen een boom.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De straat werd afgesloten voor politieonderzoek.