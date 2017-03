Actie tegen drugsoverlast in Drachten, zes mensen opgepakt

Vrijdagavond zag de politie dat vijf mensen een bezoek brachten aan de woning. De politie heeft ze een voor een aangehouden. Vier van hen mochten na verhoor op het bureau weer naar huis. Een 47-jarige man uit Groningen is vastgezet. Hij had vijftig gram cocaïne bij zich. Ook de 50-jarige bewoner is opgepakt. Hij wordt verdacht van handel in harddrugs en zit ook vast.