In Makkum is vrijdagavond een voetganger zwaargewond geraakt, nadat hij door een auto was aangereden. Het zou gaan om een Britse militair die vanwege de oefening Frisian Flag in Makkum verblijft. Het slachtoffer is met de traumahelicopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden. De politie en de marechaussee doen onderzoek naar het ongeluk.