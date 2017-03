Fusie voor PvdA Kollumerland, Ferwerderadeel en Dongeradeel

De afdeling van de PvdA in Kollumerland gaat per ingang van 1 juli op in een fusie met de afdelingen van Ferwerderadeel en Dongeradeel. Ze doen dit als voorbereiding op de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Er komen per afdeling twee leden in het interim-bestuur.

In de ledenbijeenkomst was nog wel discussie over een mogelijk bredere basis voor linkse samenwerking, zoals nu ook het geval is in Littenseradeel en Waadhoeke. Die discussie moet een vervolg krijgen in de nieuwe afdeling Noardeast-Fryslân.