UNIS Flyers winnen ook BeNe League: 4-1 tegen Hijs Hokij

De Flyers begonnen scherp en fel in Den Haag, maar het duurde tot de 19de minuut voordat er een goal viel. Bezak brak uit en speelde de keeper uit. Drie minuten later was het 2-0 door een goal van Kevin Nijland. In de tweede periode scoorde Demelinne een powerplaygoal: 3-0. Na ene klein halfuur doet Hijs Hokij wat terug en wordt het 3-1, maar twee minuten later is het gat alweer drie punten na een goal van Postma op aangeven van Bezak. Dat was ook de stand na de tweede periode. In de derde periode werd er niet meer gescoord.

BENELIGA KAMPIOEN! UNIS Flyers pakt de triple dit seizoen door Hijs Hokij Den Haag met 1-4 te verslaan! — UNIS Flyers (@UNISFlyers) March 24, 2017