Nog steeds zorgen voor theater De Koornbeurs in Franeker

Theater De Koornbeurs in Franeker verwacht ook dit seizoen verlies te draaien. Ze doen daarom een dringen beroep op de gemeente voor meer subsidie. Al twintig jaar heeft het theater het moeilijk. Het leek de laatste twee jaar beter te gaan. Zo heeft het de inrichting vernieuwd en organiseren ze veel extra activiteiten om meer bezoekers te trekken. Daardoor kwam er in het seizoen 2015-2016 20 procent meer bezoekers naar het theater, maar zelfs dat is nog niet genoeg om alles te kunnen betalen.