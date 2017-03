De dames van SC Heerenveen hebben vrijdagavond kansloos verloren in de uitwedstrijd tegen Achilles '29. In de 17de minuut kwam de ploeg uit Groesbeek al op 1-0 voorsprong en de eerste helft werd afgesloten met 2-0. Ook na rust had Heerenveen niets in te brengen. Via doelpunten van Bross, Cobussen en Hopmans werd het uiteindelijk 5-0 voor de thuisploeg.

Ondanks het verlies staat SC Heerenveen in het klassement met een zesde plaats nog wel een plek boven Achilles '29.