Auto vliegt uit de bocht op afrit A31 bij Dronrijp

Bij een eenzijdig ongeluk bij Dronrijp is vrijdagavond een automobilist gewond geraakt. De man is in de bocht van de afrit van de A31 naar Dronrijp uit de bocht gevlogen. De hulpdiensten waren als snel bij hem. De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen. De brandweer heeft de man uit de auto geknipt en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar maakte een verdwaasde indruk, zo meldde de politie. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.