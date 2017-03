Taxi Waaksma raakt WMO- en leerlingenvervoer kwijt

De aanbesteding is gewonnen door VMNN uit Assen, Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos uit Assen, Taxicentrale Witteveen uit Lemmer en Touringcarcentrale Noord-Oost Friesland. Als er geen bezwaren komen, gaat het contract met deze partijen in op 4 april. Het is tegenwoordig verplicht dat de winnaars van de aanbesteding het personeel van de verliezers overneemt. Vaak gaat dat niet goed en krijgen ze een veel minder goed contract.

Naast Waaksma zijn er nog drie verliezers die meededen aan de aanbesteding: Taxi Postma uit Damwâld, Taxi de Jong uit Ee en Taxi Nuis uit Leek in Groningen. Postma en De Jong raken ook vervoer kwijt, al is dat minder dan bij Waaksma. Nuis zat nog niet in Fryslân.