VIDEO: De Haan was 'echt kapot' na tijd bij SC Hearrenfean

Foppe de Haan was helemaal moe en gebroken na zijn halve seizoen bij SC Heerenveen vorig jaar. Toch heeft hij er geen spijt van dat hij halverwege het stokje overnam van Dwight Lodeweges. Dat zei hij vrijdagavond in Fryslân Hjoed. "Het kostte verschrikkelijk veel energie en daar heb ik na het seizoen ook best lang last van gehad", zo zegt De Haan. Wel vindt hij dat hij dingen anders had moeten doen: "Ik had spelers van de 'gevestigde orde' eruit moeten zetten.".