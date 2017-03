Geldzaken regelen via internet bij gemeente Súdwest-Fryslân

"Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 20% van de huishoudens in Nederland te maken heeft met problematische schulden of grote kans heeft deze te krijgen. Volgens het Nibud kampt 40% van de huishoudens met betalingsachterstanden. Met Startpunt Geldzaken geven we inwoners de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op hun financiële situatie. We willen hierdoor voorkomen dat er geldproblemen ontstaan', zo zegt wethouder Stella van Gent.

Inwoners kunnen een geldplan maken dat bij de eigen situatie aansluit. Er zijn drie soorten plannen. Voor gezinnen die elke maand geld tekort komen, is er het plan 'Kom uit de geldzorgen'. Gezinnen die de ene maand geld overhouden, maar de andere maand geld tekort komen, is er het plan 'Beter rondkomen'. En voor gezinnen die elke maand geld overhouden is er het geldplan 'Sparen, aflossen of beleggen?'.