De reddingsboot van Hindeloopen moest vrijdagmiddag in actie komen op het IJsselmeer. Er was een zeiljacht met één bemanningslid aan boord ten zuidwesten van Stavoren in de problemen geraakt. Het zeiljacht had een kapotte motor en een gescheurd zeil. De reddingsboot heeft het zeiljacht en de zeiler veilig afgeleverd in de haven van Stavoren.