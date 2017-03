VIDEO: Trainer Verbeek tegen plan voor kleinere eredivisie

Voetbaltrainer Gert Jan Verbeek is faliekant tegen het plan van voetbalbond KNVB om de eredivisie kleiner te maken. Ze gaan daarbij uit van 16 clubs. "Complete onzin en slecht voor het Nederlandse voetbal", zei Verbeek vrijdag in Fryslân Hjoed. Hij pleit juist voor een grotere eredivisie met 22 clubs. "In de Jupilerleague kunnen clubs niet overleven, te weinig sponsorgeld en geen tv-geld". Volgens hem wordt het dan weer semi-professioneel en moeten spelers een baan naast het voetballen aannemen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het spel.