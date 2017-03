Canoy: Kans op schadevergoeding in DNA-zaak erg klein

De verdachte (43) uit Drachten werd in 2008 opgepakt voor een andere zaak, en toen heeft hij DNA afgestaan. Dat DNA kwam overeen met sporen die waren gevonden bij de verkrachting en de beroving. Een van de beide slachtoffers is nog in leven, het andere slachtoffer is inmiddels overleden. Politie en justitie waren op de hoogte van de DNA-match, maar hebben daar jarenlang niets mee gedaan.