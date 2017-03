Nieuwbouw uniformberoepen Friese Poort van start

De nieuwbouw van de school voor uniformberoepen van de Friese Poort in Leeuwarden is nu echt los. Vrijdag werd er met bouwers en prominenten formeel bij stil gestaan door de introductie van een speciale website. Hier is het hele proces op te volgen waarbij met name de duurzame aspecten in het oog springen. De school wordt namelijk volledig energieneutraal gebouwd. Vanaf 1 oktober moeten zo'n achthonderd studenten hun plekje vinden op de nieuwe locatie bij het Kealledykje.