Een oudere vrouw met een rollator is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Schoolstraat in het centrum van Burgum. Behalve de ambulance werd ook het traumateam uit Groningen opgeroepen, maar die kon halverwege weer omkeren. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren.