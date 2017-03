Appelscha krijgt klimtoren van 16 meter hoog

De Boerestreek in Appelscha krijgt een opvallend gebouw. Aankomende maandag gaat aan de rand van het bos de eerste paal de grond in voor de 16 meter hoge klimtoren van de Jongens van Outdoor. Het klimcentrum moet voor wat leven in de brouwerij zorgen, zo is de bedoeling. Het wordt daarom een opvallend gebouw in de vorm van een blokkendoos, vertelt ondernemer Jan de Roos.

Het gaat om een investering van een paar ton. Het gebouw moet al in juli worden opgeleverd, zodat de nieuwe klimtoren al in de zomervakantie kan worden gebruikt.