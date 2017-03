Kou lijkt uit de lucht bij Caparisgemeenten

De neuzen van de acht Caparisgemeenten lijken weer de zelfde kant op te staan. Er zijn hele gevechten om geweest, maar ze zijn het eens geworden over het feit dat ze het niet eens zijn. Er zijn compromissen gesloten over de wijze waarop Leeuwarden, West- en Ooststellingwerf en Achtkarspelen het werk van de groenvoorziening moet overnemen. Die vier gemeenten willen op 1 april de groenmedewerkers van Caparis zelf in dienst nemen.