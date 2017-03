Spotters kijken uit naar aankomst vliegtuigen Frisian Flag

Ruim duizend spotters stonden vrijdag al langs de baan van de vliegbasis Leeuwarden. Ze wachtten op de aankomst van de toestellen die meedoen aan de internationale oefening Frisian Flag. Veel mensen kwamen om de F-15's van de Amerikanen vast te leggen. Die landden aan het eind van de middag. De marechaussee was aanwezig om in de gaten te houden of iedereen zich aan de verkeersregels hield. Voor volgende week gelden speciale maatregels. Dan kan er niet meer zomaar overal geparkeerd worden.