Werkstraf geëist tegen verdachte in ontuchtzaak

Tegen een man uit Drachtstercompagnie is een werkstraf van tachtig uren geëist in een ontuchtzaak. De kwestie zou twaalf jaar geleden gespeeld hebben. De man zou toen zijn minderjarige schoonzusje meerdere keren betast hebben. Het meisje had geen aangifte gedaan, omdat ze het huwelijk van haar zus en zwager niet op het spel wilde zetten. Twee jaar geleden is naar de politie gestapt, toen het echtpaar in een scheiding lag.