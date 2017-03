"Volop fleurigheid, nieuwe energie en zin in rollebollen"

Sommige mensen worden echt gesteund door het weer. "Wij hebben thuis veel tegenslagen, maar als de lucht dan helder is en de zon schijnt, geeft ons dat een stuk bemoediging." Toen een senior vertelde dat hij in deze tijd altijd weer zin krijgt om 'te rollebollen', kon hij rekenen op veel hilariteit en kreeg meteen de kwalificatie 'ouwe bok'. Het voorjaarsweer geeft ook nieuwe energie om weer eens wat nieuws aan te pakken. Zo was iemand een nieuwe bedrijf begonnen, had een stel meegedaan aan NL-Doet en had een vrouw een fiets met lage instap gekocht: "Nu kan ik er weer eens met de fiets op uit!