De Frisiabrug in Franeker heeft sinds vrijdagochtend zes uur te maken met een storing. Er is te weinig oliedruk en daardoor kan de brug niet bediend worden. Het is niet duidelijk hoe lang het duurt om het probleem op te lossen.

De problemen met de nieuwe Stationsbrug in Franeker zijn weer over. Daar was donderdag een storing. De brug bleef halverwege steken. Monteurs hadden het probleem donderdagavond weer opgelost.