Drachtster (43) pas na tien jaar opgepakt voor verkrachting

Het Openbaar Ministerie en de politie hebben bijna tien jaar niets gedaan met een dna-match van een 43-jarige man uit Drachten. Hij is donderdag aangehouden voor het met geweld beroven van een prostituee yn Leeuwarden, in 1997. Een jaar later heeft hij in Delft een vrouw in haar woning verkracht. In 2008 werd de Drachtster veroordeeld voor mishandeling, waarna zijn dna werd opgenomen in de databank van het NFI. Dat leverde een hit op met de geweldsmisdrijf en met de verkrachting in Delft.