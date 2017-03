Ternaarder (55) vastgebonden en bedreigd bij overval

Een 55-jarige man uit Ternaard is donderdagavond in zijn huis aan De Groedse overvallen door drie mannen. Hij werd vastgebonden en met een vuurwapen bedreigd. Donderdagavond tegen twaalven werd er op een ruit van zijn woning geklopt, waarna de man de voordeur opendeed. Drie mannen kwamen zijn huis in en overmeesterden de man. Ze bedreigden de bewoner met een vuurwapen. Daarna hebben ze zijn woning doorzocht.