Bij Donkerbroek is een dode wasbeerhond gevonden aan de kant van de weg. Het dier is waarschijnlijk aangereden. Het gaat om een exoot die langzaam uit Duitsland naar ons land komt.

Begin vorig jaar is er een onderzoek begonnen naar het voorkomen en het gedrag van de soort in het noorden van Nederland. De dieren worden niet zo heel vaak gezien of gevonden in ons land.