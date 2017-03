Gemeente Ameland legt bouwstop op aan park Boomhiemke

Kampeermiddelen

Het terrein is bedoeld voor het plaatsen van kampeermiddelen zoals tenten, vouwwagens, campers of stacaravans. Daarbij geldt dat een stacaravan niet op een fundering mag staan en altijd mobiel te maken moet zijn. Dat gaat niet op voor de chalets op Boomhiemke. De bouwstop is opgelegd aan de exploitatiemaatschappij Duynpark Boomhiemke B.V. Dat ontwikkelt het project voor verhuurder Roompot.

''Wij gaan niet ver buiten de wet''

Projectontwikkelaar Leon Jobse zegt: ''De lodges zijn eigenlijk luxe stacaravans, alleen is het afwerkingsniveau een stuk hoger. De lodges hebben wielen maar die willen we er liever niet onder zetten. Dat gaat na een paar jaar maar roesten.'' Als het moet, dan zet hij de wielen eronder. ''Wij gaan niet ver buiten de wet.'' Toch graaft hij de chalets het liefst in. ''We doen het liever gewoon goed. De vraag is of je een caravan mag ingraven of niet. Een tuinhuisje graaf je toch ook in!"

Overleg

De projectontwikkelaar is in overleg met de gemeente en hoopt dat ze er met een paar weken uit zijn, zodat de lodges kunnen worden afgebouwd en nog in de meivakantie verhuurd kunnen worden.